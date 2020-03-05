Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що колишній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет буде в уряді, але "посади поки немає".

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Ми не відмовлялися від жодного члена нашої команди. І попередній уряд — це команда. Кожен з них може знайти себе і працювати на користь України. Ми не збираємося відмовлятися від жодного з них, в тому числі — від пана Дубілет. Він, якщо ви подивитеся його пости, він в команді. Їде відпочити і продовжить працювати”, — сказав Шмигаль.

При цьому прем’єр-міністр повідомив, що “посади поки немає”, але “ми про це з ним говоримо”. Також Шмигаль зазначив, що претензій до роботи Дубілета немає.

“Немає претензій. Ми переформатували нашу команду, було переформатовано уряд, вважаючи, що так уряд буде більш ефективним. Питання не в посадах, а в ефективності тих людей, які виконують певні ролі”, — заявив він.

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Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду. Парламент також затвердив призначення Дениса Шмигаля новим главою Уряду. Крім того, нардепи призначили новий склад Кабінету Міністрів.