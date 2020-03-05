Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
“Ми не відмовлялися від жодного члена нашої команди. І попередній уряд — це команда. Кожен з них може знайти себе і працювати на користь України. Ми не збираємося відмовлятися від жодного з них, в тому числі — від пана Дубілет. Він, якщо ви подивитеся його пости, він в команді. Їде відпочити і продовжить працювати”, — сказав Шмигаль.
При цьому прем’єр-міністр повідомив, що “посади поки немає”, але “ми про це з ним говоримо”. Також Шмигаль зазначив, що претензій до роботи Дубілета немає.
“Немає претензій. Ми переформатували нашу команду, було переформатовано уряд, вважаючи, що так уряд буде більш ефективним. Питання не в посадах, а в ефективності тих людей, які виконують певні ролі”, — заявив він.
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду. Парламент також затвердив призначення Дениса Шмигаля новим главою Уряду. Крім того, нардепи призначили новий склад Кабінету Міністрів.
- Відомо, у колишнього міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета не було розмови з президентом Володимиром Зеленським з приводу відставки. До недавнього часу нардепи від “Слуги народу” запевняли журналістів, що Дубілет точно буде в новому складі Уряду. При цьому “слуги” не могли ніяк пояснити, чому його там немає.
- Сам Дубілет повідомив, що не проти продовжити роботу над незавершеними проектами.
- Міністром Кабінету Міністрів замість Дубілета був призначений Олег Немчінов.