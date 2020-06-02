Об этом сообщает пресс-служба суда.

Йдеться про закон “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань…”, який парламентарі ухвалили 21 лютого 2014 року.

Цим законом всіх затриманих активістів Майдану позбавили як кримінальної, так і адміністративної відповідальності.

У своєму зверненні до КСУ депутати вважають, що цей закон є неконституційним, бо його положення суперечать приписам Конституції України, а його ухвалення Верховною Радою відбулося з порушенням процедури розгляду.

“Закон звільняє від кримінальної відповідальності певну категорію осіб, підозрюваних та обвинувачених у вчиненні злочинів, без проведення слідчих дій та без встановлення вини у судовому порядку”, — додають у поданні.

КСУ просять відкрити конституційне провадження і залучити до нього депутатів від “Опозиційної платформи — За життя” Василя Німченка, Олександра Качного і Григорія Мамку.

Подання підписали депутати від згаданої вище фракції, а також, зокрема, виключені зі «Слуги Народу» Антон Поляков, Анна Скороход та парламентар з монобільшості Олександр Дубінський.