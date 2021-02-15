Колишній народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський і нардеп від "ОТЗЖ" Вадим Рабинович знову опублікували однакові пости в соцмережі. На цей раз — про заяву в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

Пости Дубінський і Рабинович опублікували в Facebook. Щоправда, на цей раз Рабинович підписав свій пост ім’ям Дубінського, а не видав за свій.

Так, раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив про те, що у відомстві не знають, скільки газу знаходиться в підземних сховищах НАК “Нафтогаз України”.

“Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу “Нафтогазу” в підземках. Мало того, там є теж два режими – митний склад і немитний склад. І цієї інформації немає. Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що “Нафтогаз” навіть Міненергетики не надає такі дані”, – сказав Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода.

В якості реакції на це Олександр Дубінський написав пост, а Вадим Рабіновіч скопіював його на свою сторінку.

“Заява Вітренка про те, що в Міненерго немає даних про кількість газу, закачаного в підземні сховища – пояснюється не нехлюйством, і не вродженою т_пістью кандидата в перші віце-прем’єри від ОП. Все набагато прозаїчніше. Точні дані про обсяги газу в сховищах в різних митних режимах дозволяють громадянам задати Міненерго просте запитання: коли ці обсяги були закачані в ПГС. Далі двома кліками клавіатури визначається ціна поставки цього газу, і робиться простий висновок.

Наскільки держава обманює свого громадянина в ціні одного кубометра газу. І скільки чиновники крадуть з кожної платіжки. Саме щоб не відповідати на це питання “Вітерець” і включає окуня”, – написав Дубінський.