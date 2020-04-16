Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Зареєстрував постанову про скасування антиконституційних змін до регламенту ВР, прийнятих за вказівкою зовнішньої ліквідаційної комісії України”, – написав Дубінський, оприлюднивши відповідний документ.
Як відомо, до законопроєкту про неповернення “ПриватБанку” його колишнім власникам внесено понад 16 тисяч поправок. Їхній розгляд міг заблокувати прийняття документа і роботу Парламенту на місяці.
Ухваленим сьогодні законопроєктом передбачена особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні, якщо подано щонайменше в п’ять разів більше поправок, ніж статей або пунктів у початковій редакції проєкту законодавчого акта (але не менше 500 поправок).
Щоб запустити особливу процедуру, необхідно, щоб 150 нардепів підписали відповідну пропозицію, після чого за неї має проголосувати Верховна Рада.
Надалі процедура буде такою:
1) Після прийняття Парламентом рішення про застосування особливої процедури у фракцій і груп буде два дні, щоб визначити не більше ніж 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і скерувати на адресу комітету.
2) Кожен позафракційний нардеп, пропозиції та поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити одну невраховану поправку, на якій він наполягає, і скерувати головному комітету.
3) Головний комітет у дводенний термін узагальнить ці пропозиції та поправки, а також підготує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні.
- Раніше Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам.
- Депутат фракції “Слуга народу” Олександр Качура подав звернення до глави редакційної ради національного проєкту “Книга рекордів України” з проханням зафіксувати рекорд за кількістю поправок “антиколомойского” закону.
- Виключений зі “Слуги народу” нардеп Антон Поляков, який подав 6033 правки до “антиколомойського” закону висунув ультиматум Верховній Раді.
- Половина українців підтримують ухвалення Верховною Радою проєкту закону, який унеможливить повернення “ПриватБанку” його колишнім власникам.