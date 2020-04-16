Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський вже ініціював скасування підтриманих сьогодні змін до регламенту Верховної Ради, які повинні прискорити ухвалення "антиколомойського" проєкту закону.

Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Зареєстрував постанову про скасування антиконституційних змін до регламенту ВР, прийнятих за вказівкою зовнішньої ліквідаційної комісії України”, – написав Дубінський, оприлюднивши відповідний документ.

Як відомо, до законопроєкту про неповернення “ПриватБанку” його колишнім власникам внесено понад 16 тисяч поправок. Їхній розгляд міг заблокувати прийняття документа і роботу Парламенту на місяці.

Ухваленим сьогодні законопроєктом передбачена особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні, якщо подано щонайменше в п’ять разів більше поправок, ніж статей або пунктів у початковій редакції проєкту законодавчого акта (але не менше 500 поправок).

Щоб запустити особливу процедуру, необхідно, щоб 150 нардепів підписали відповідну пропозицію, після чого за неї має проголосувати Верховна Рада.

Надалі процедура буде такою:

1) Після прийняття Парламентом рішення про застосування особливої процедури у фракцій і груп буде два дні, щоб визначити не більше ніж 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і скерувати на адресу комітету.

2) Кожен позафракційний нардеп, пропозиції та поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити одну невраховану поправку, на якій він наполягає, і скерувати головному комітету.

3) Головний комітет у дводенний термін узагальнить ці пропозиції та поправки, а також підготує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні.