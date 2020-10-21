Про це розповідають #Букви.
Так, 17 вересня 2020 року на одній зі столичних доріг на позашляховику Cadillac Escalade перевищив швидкість на 78 км/ч. Про це повідомив журналіст проєкту “Бігус” Максим Опанасенко.
18 жовтня Максим Опанасенко сфотографував автомобіль BMW, який було припарковано в недозволеному місці і який потім евакуювали. Цей автомобіль так само є власністю нардепа Дубінського.
У відповідь на публікацію Дубінський обізвав журналіста: “Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лох”.
21 жовтня авто Дубінського перевищило швидкість на проспекті Героїв Сталінграда, 25. Порушення зафіксували о 10:45.
“Схоже, скоро не лише “беху” відберуть”, – іронічно написав Опанасенко.
Нардеп у коментарях підтвердив, що це справді його авто, а також пообіцяв найближчим часом заплатити штраф.
“Спасибі. Зараз заплатимо. Скажіть, Максиме, а ви зі своєї зарплати податки платите?” – прокоментував Дубінський.
Нагадаємо, що цей Cadillac Escalade народний депутат купив 2 січня 2020 року, за який заплатив більш ніж 1,1 млн грн.
Раніше журналісти Bihus.info вивчили базу даних штрафів за порушення правил дорожнього руху та знайшли у ній чиновників і політиків.
Серед них — депутат Олександр Дубінський. Його зловили на порушенні ПДР 11 разів. За даними поліційного реєстру, сплатив Дубінський лише один штраф.
За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких – “Мерседеси”. Депутат пояснював своє становище “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї – майже 2,5 мільйона доларів.
Наприклад, редактору CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня становища сім’ї Дубінського.
Варто зазначити, що приблизно половиною всіх активів Дубінського володіє мама нардепа Алла Березовська. Зокрема, з 17 автомобілів родини 7, включно з Maserati, належать матері нардепа.
Дубінський прокоментував цей так: “Мама любить швидкість”.
- Раніше повідомлялося, що народний депутат Олександр Дубінський, а раніше журналіст, у 2014 році був автором фейку “Повії на Майдані”, знятого для одного із соратників Віктора Януковича. За такий сюжет йому мали заплатити від 3 до 15 тисяч доларів.