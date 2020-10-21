Сьогодні, 21 жовтня, народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Олександр Дубінський порушив правила дорожнього руху — перевищив швидкість. Зазначимо, що це далеко не поодинокий випадок ігнорування ним ПДР.

Про це розповідають #Букви.

Так, 17 вересня 2020 року на одній зі столичних доріг на позашляховику Cadillac Escalade перевищив швидкість на 78 км/ч. Про це повідомив журналіст проєкту “Бігус” Максим Опанасенко.

18 жовтня Максим Опанасенко сфотографував автомобіль BMW, який було припарковано в недозволеному місці і який потім евакуювали. Цей автомобіль так само є власністю нардепа Дубінського.

У відповідь на публікацію Дубінський обізвав журналіста: “Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лох”.

21 жовтня авто Дубінського перевищило швидкість на проспекті Героїв Сталінграда, 25. Порушення зафіксували о 10:45.

“Схоже, скоро не лише “беху” відберуть”, – іронічно написав Опанасенко.

Нардеп у коментарях підтвердив, що це справді його авто, а також пообіцяв найближчим часом заплатити штраф.

“Спасибі. Зараз заплатимо. Скажіть, Максиме, а ви зі своєї зарплати податки платите?” – прокоментував Дубінський.

Нагадаємо, що цей Cadillac Escalade народний депутат купив 2 січня 2020 року, за який заплатив більш ніж 1,1 млн грн.

Раніше журналісти Bihus.info вивчили базу даних штрафів за порушення правил дорожнього руху та знайшли у ній чиновників і політиків.

Серед них — депутат Олександр Дубінський. Його зловили на порушенні ПДР 11 разів. За даними поліційного реєстру, сплатив Дубінський лише один штраф.

За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких – “Мерседеси”. Депутат пояснював своє становище “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї – майже 2,5 мільйона доларів.

Наприклад, редактору CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня становища сім’ї Дубінського.

Варто зазначити, що приблизно половиною всіх активів Дубінського володіє мама нардепа Алла Березовська. Зокрема, з 17 автомобілів родини 7, включно з Maserati, належать матері нардепа.

Дубінський прокоментував цей так: “Мама любить швидкість”.