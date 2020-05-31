Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський оголосив про своє бажання взяти участь у праймеріз "СН" на посаду мера Києва.

Відповідне відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.

Ролик був записаний на Шулявському мосту в столиці, на вулиці, де Дубінський купував каву, а також на Хрещатику – на тлі Київської міської держадміністрації.

“Я, як і багато киян, незадоволений тим, як розвивається наше славне місто. Тому що воно йде не туди і під управлінням не тих людей. У нас вже був з вами мер-алкоголік, потім мер-наркоман, потім випадковий мер і, як вінець усього того, що ви бачите навколо себе, мер-ідіот. Пора з цим закінчувати”, – оголосив Дубінський.

Він додав, що в Києві “дуже багато маленьких і великих проблем”. Але головна проблема столиці, на думку нардепа, – в її керівництві, яке перетворює Київ “з міста каштанів на місто туй” (після цього був показаний кадр із висадженим на центральній вулиці ялівцем).

“Я втомився від туйового Києва при туйовому мері. Тому прийняв для себе рішення взяти участь у праймеріз, що оголосив президент Володимир Зеленський для того, щоб відібрати кращого кандидата від партії “Слуга народу” для участі у виборах мера столиці України. Давайте разом зробимо це місто знову не туйовим, а каштановим, і наведемо тут порядок”, – заявив Дубінський.

Варто зазначити, що під час запису відео стався казус. Так, народний обранець записав першу частину свого відео на мосту – на тлі непристойного слова (х*й) на одному зі стовпів.

У підписі ж до відео допущена помилка. Назву ролика написано російською мовою: “Цель – мер Киева”. Російською правильно писати “мэр Києва”.