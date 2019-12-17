Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський неординарно відзначився в коментарях під публікацією п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляють #Букви.

Так, вчора на Facebook-сторінці Петро Порошенко опублікував пост про збір коштів для застави, необхідної для звільнення кіборга, генерала Дмитра Марченка, підозрюваного у справі бронежилетів.

“Мені повідомили, що вже більше 3 тисяч людей за три дні взяли участь у марафоні зі збору коштів для визволення генерала Дмитра Марченка. Кожен дав скільки зміг”, – написав Порошенко.

Але тут в коментарі “прийшов” народний депутат Олександр Дубінський – нічого не написав, просто опублікував три емодзі:

Реакція людей не змусила себе чекати. Хтось просто не стримувався у висловлюваннях, а хтось вказував на рівень культури нардепа і на рівень комунікації з боку представника правлячої партії:

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України, генерал Дмитро Марченко є фігурантом справи про закупівлі Міністерством оборони військового майна – бракованих бронежітелов – за завищеними цінами. 11 листопада він був заарештований судом з правом внесення застави в 76 млн гривень, однак пізніше Київський апеляційний суд зменшив суму застави до 20 млн.

У понеділок, 16 грудня, стало відомо, що необхідну суму вдалося зібрати, а внести заставу готовий Петро Порошенко.