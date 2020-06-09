Відповідний пост Дубинський опублікував в Telegram.

Як повідомлялося раніше, на початку травня журналісти “Слідство.Інфо” з’ясували, що в 2017 році народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Дубінський подавав документи на оформлення румунського громадянства.

Сам Дубінський не підтвердив журналістам, що подавав заяву на румунський паспорт, а також заявив, що у нього немає іноземного громадянства, хоча він “має на це право”.

У вівторок, 9 червня, народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Національне відомство з питань громадянства Румунії задовольнило прохання Дубінського щодо присвоєння йому громадянства цієї країни.

Пізніше Лещенко заявив, що оприлюднена ним інформація була неточною, і остаточне рішення щодо Дубінського буде прийнято не раніше, ніж в серпні — майже за два роки після ймовірної подачі нардепом заявки.

За кілька годин після публікації Лещенка Дубінський відреагував постом у своєму Telegram-каналі, назвавши екснардепа “тупим долб***ом”.

“Сергій Лещенко повідомив, що мені видали румунське громадянство. За дві години повідомив, що ще не видали, але обов’язково видадуть за два роки, тому що в деяких випадках потрібен додатковий час. Сергій, хочу уточнити, що в деяких випадках ніякого додаткового часу не треба. Наприклад, щоб вже сьогодні заявити, що ви — тупий долб***б. Румунською — nenorocit de dolby “, — написав він.

Варто зазначити, що у своєму пості Дубінський спотворив суть повідомлення Лещенка. Так в заяві Лещенка стверджувалося, що Дубінський отримав згоду румунської сторони надати йому громадянство. Дубінський же інтерпретував це як заяву про те, що громадянство вже видали.

Факт наявності іноземного громадянства у Дубінського раніше в коментарі #Буквам спростувала його адвокатка.