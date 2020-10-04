Про це свідчать дані ЦВК.
Відповідно до даних Центральної виборчої комісії, у списку “слуг народу” на вибори до Київської облради присутні й інші нинішні та колишні працівники холдингу “1+1 Медіа”. У той же час, другим номером після Дубінського в список увійшов перший заступник голови Київської ОДА Олександр Скляров.
Під номером 4 у списку — колишній журналіст “плюсів” і депутат від “слуг” Володимир Тимофійчук.
Під номером 9 у списку — журналіст “1+1” Ігор Колтунов, відомий тим, що його в кулуарах Верховної Ради обматюкав екснардеп Олег Барна з “Блоку Петра Порошенка”.
14-та у списку — продюсерка “плюсів” Альона Шерепа; на 17-му й 19-му місцях — також працівниці “1+1” Наталія Книга і Марія Кисельова.
Є серед кандидатів і помічник-консультант нардепа Дубинського Станіслав Семергей та Наталія Гунько – дружина кандидата в народні депутати України по виборчому округу №208 Анатолія Гунька.
До Київськох обласної ради балотується від “слуги народу” і Максим Мельник – син покійного колишнього ректора Податкової академії Петра Мельника.
- Нині народний депутат Олександр Дубінський, а раніше журналіст, у 2014 році був автором фейку “Повії на Майдані”, знятого для одного із соратників Віктора Януковича. За такий сюжет йому мали заплатити від 3 до 15 тисяч доларів.
- Раніше повідомлялось, що народний депутат України Олександр Дубінський знімав у центрі Києва відео про те, як їздить велосипедом. Але трохи згодом пересів на Mercedes і поїхав.
- Нардеп від “Слуги народу”, колишній журналіст телеканалу “1+1” Олександр Дубінський вкотре зганьбився, коментуючи відставку глави НБУ Якова Смолія. Це не перший і, схоже, не останній скандал за його участі.