Народний депутат від фракції "Слуга Народу" і колишній журналіст і ведучий на "1+1" Олександр Дубінський очолив список партії на виборах до Київської обласної ради.

Про це свідчать дані ЦВК.

Відповідно до даних Центральної виборчої комісії, у списку “слуг народу” на вибори до Київської облради присутні й інші нинішні та колишні працівники холдингу “1+1 Медіа”. У той же час, другим номером після Дубінського в список увійшов перший заступник голови Київської ОДА Олександр Скляров.

Під номером 4 у списку — колишній журналіст “плюсів” і депутат від “слуг” Володимир Тимофійчук.

Під номером 9 у списку — журналіст “1+1” Ігор Колтунов, відомий тим, що його в кулуарах Верховної Ради обматюкав екснардеп Олег Барна з “Блоку Петра Порошенка”.

14-та у списку — продюсерка “плюсів” Альона Шерепа; на 17-му й 19-му місцях — також працівниці “1+1” Наталія Книга і Марія Кисельова.

Є серед кандидатів і помічник-консультант нардепа Дубинського Станіслав Семергей та Наталія Гунько – дружина кандидата в народні депутати України по виборчому округу №208 Анатолія Гунька.

До Київськох обласної ради балотується від “слуги народу” і Максим Мельник – син покійного колишнього ректора Податкової академії Петра Мельника.