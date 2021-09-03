Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради у перші два роки роботи Парламенту. 12 народних депутатів пропустили 90% голосувань.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Найнижчі показники серед всіх народних депутатів у Вадима Столара, який за два роки взяв участь лише в 2,5% голосувань. Степан Івахів взяв участь в 4% голосувань, Вадим Рабінович – 5%, Андрій Деркач, Ігор Абрамович – 7%, Ігор Палиця, Олександр Дубінський, Дмитро Шенцев – 8%, Тарас Козак – 9%, Олександр Герега, Юлія Льовочкіна, Олександр Фельдман – 10%.

Серед фракцій і груп Верховної Ради найвищі показники голосувань в депутатів “Слуги Народу” та “Європейської солідарності”. В середньому депутати “Слуги Народу” взяли участь у 84% голосувань, депутати “ЄС” – 80%.

Нижчі показники голосувань в депутатів “Голосу” (74%), групи “Довіра” (71%) та ВО “Батьківщина” (63% голосувань).

А найнижчі результати в депутатів групи “За майбутнє”та депутатів “Опозиційної платформи – За життя”. Депутати “За майбутнє” взяли участь в 53% голосувань, ОПЗЖ – 46%.

“Частина народних депутатів безвідповідально ставляться до своїх депутатських обов’язків, ігноруючи абсолютну більшість голосувань Верховної Ради. Відмова від голосувань також стала формою саботажу роботи ВР з боку окремих парламентських фракцій. Попри те, що у ВР запроваджено систему штрафів за відмову від голосувань, це не надто впливає на дії народних депутатів”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього за два роки відбувалося 9,5 тис. голосувань.