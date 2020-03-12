Про це повідомляє прес-служба суду.
“Олександр Дубінський просить ОАСК визнати протиправною бездіяльність СБУ по непроведенню всіх необхідних заходів для забезпечення захисту національної безпеки країни від можливого дефолту держави внаслідок неефективного управління у сфері розміщення державних цінних паперів”, – сказано в повідомленні.
При цьому в суді інформують, що в позові зазначено відповідачами Адміністрацію Державної прикордонної служби та Службу безпеки України, а третіми особами на боці відповідачів є голова Нацбанку Яків Смолій, ексміністр фінансів Оксана Маркарова, а також перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Мається на увазі, що прикордонною службою були розроблено пропозиції для внесення законодавчих змін щодо заборони виїзду без дозволу СБУ чиновникам категорій “А” і “Б” протягом року після проведення президентських, парламентських виборів і звільнення з посади.
В цей момент судом вирішується питання відкриття провадження.
- Раніше колишній співвласник “ПриватБанку”, український олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю Financial Times повідомив, що виступає за оголошення Україною дефолту. Він висловив думку, що Володимир Зеленський повинен наслідувати приклад Греції і відхилити програму жорсткої економії Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також оголосити дефолт за зовнішнім боргом.