До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов народного депутата Олександра Дубінського щодо заборони чиновникам виїжджати за кордон.

Про це повідомляє прес-служба суду.

“Олександр Дубінський просить ОАСК визнати протиправною бездіяльність СБУ по непроведенню всіх необхідних заходів для забезпечення захисту національної безпеки країни від можливого дефолту держави внаслідок неефективного управління у сфері розміщення державних цінних паперів”, – сказано в повідомленні.

При цьому в суді інформують, що в позові зазначено відповідачами Адміністрацію Державної прикордонної служби та Службу безпеки України, а третіми особами на боці відповідачів є голова Нацбанку Яків Смолій, ексміністр фінансів Оксана Маркарова, а також перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Мається на увазі, що прикордонною службою були розроблено пропозиції для внесення законодавчих змін щодо заборони виїзду без дозволу СБУ чиновникам категорій “А” і “Б” протягом року після проведення президентських, парламентських виборів і звільнення з посади.

В цей момент судом вирішується питання відкриття провадження.