Інформація про це міститься в декларації народного депутата.

Зокрема, Дубінський перед Новим роком отримав в подарунок від своєї матері відразу три автомобілі загальною вартістю на понад 2,5 млн грн.

Йдеться про автомобіль Mercedes–Benz G55, який коштує більше 1,2 млн грн, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн грн і Mercedes–Benz E 55 AMG майже за 350 тисяч грн.

Крім того, 2 січня 2020 року народний депутат купив Cadillac Escalade 6.2i, який обійшовся йому більш ніж в 1,1 млн грн.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський і його сім’я володіють 24 квартирами і 17 автомобілями.

За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких – “Мерседеси”. Депутат пояснював свій стан “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї – близько 2,5 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що редактору CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня стану сім’ї Дубинського.

Згідно з документом, заступник редактора New York Times заробляє 145 тис. доларів на рік, а штатний співробітник Vice – 62 тис. доларів. Редактор CNN заробляє 110 тис. доларів плюс бонуси, а штатний співробітник видання в Айові, що працює в газетній мережі Lee Enterprises Inc. заробляє 33 тис. доларів на рік.