Відповідний законопроєкт опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради.

У проєкті, запропонованому народним депутатом Дубінським, передбачається, що при зарплаті розміром менше ніж 10 мінімальних (менше 47 230 гривень) податок на доходи становитиме 18%.

При окладі розміром від 10 до 20 мінімальних заробітних плат (від 47 230 до 94 460 гривень) податок на доходи становитиме 36%.

У свою чергу при розмірі окладу, що перевищує 20 мінімальних заробітних плат (більше ніж 94 460 гривень), з нього пропонується вичитувати 54% податку на доходи.

Відзначається, що деякі користувачі соціальних мереж вже висловили своє обурення подібною формою оподаткування, запропонованою Олександром Дубінським.

“Уявіть що ви той самий інвестор, якого так чекає влада. Ви вирішили працювати вбілу і призначили зарплату начальнику відділу продажів у 50 тис грн. З цієї зарплати, за такої прогресивної шкали оподаткування, з неї буде віднято 18 тис ПДФО (податок на прибуток – ред.) і 750 військового збору. На руки співробітник отримає 31250. Як вам така мотивація? До речі, ще ви заплатите 11 тис. ЄСВ (єдиний соціальний внесок – ред.). Тож якщо ви хочете найняти людину, яка на руки вбілу отримає 31250 грн, це вам обійдеться в 61000 грн”, – пише на своїй сторінці в Facebook Ігор Петриченко.