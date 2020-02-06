Дубінський про обшуки на «1+1»: це не СБУ, а клоуни й бидло

Про це він заявив під час засідання комітету ВР з питань свободи слова, трансляція велася на Facebook-сторінці агентства УНН.

“15 січня ввечері вперше плівки з’явилися в ефірі. Згідно з постановою слідчого судді 20 (січня, – ред.) була створена слідча група. 29 січня було отримано постанову слідчого судді й вчора ви (СБУ, – ред.) нарешті зважилися прийти на обшуки. Це якість роботи. 16 (січня, – ред.) – подія, майже 5 (лютого – ред.) – вони приходять з обшуками. Я перепрошую, це вже не парламентська лексика, це не Служба безпеки — це клоуни”, – заявив Дубинський.

Він також заявив про “зухвалу поведінку співробітників СБУ”, які проводили обшуки.

“Співробітники СБУ блокували двері, намагалися вистроїти журналістів в шеренгу, забрати у них телефони. “Если будете снимать, то мы их из рук повыбиваем”. Це називається словом бидло по-українськи”, – зазначив нардеп.

(Дивитися відео з 29:56 хвилини, – ред.)