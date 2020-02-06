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Дубінський про обшуки на «1+1»: це не СБУ, а клоуни й бидло

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, коментуючи обшуки на телеканалі "1+1", обізвав співробітників СБУ клоунами й бидлом.

Четвер, 6 лютого 2020, 20:18

Про це він заявив під час засідання комітету ВР з питань свободи слова, трансляція велася на Facebook-сторінці агентства УНН.

“15 січня ввечері вперше плівки з’явилися в ефірі. Згідно з постановою слідчого судді 20 (січня, – ред.) була створена слідча група. 29 січня було отримано постанову слідчого судді й вчора ви (СБУ, – ред.) нарешті зважилися прийти на обшуки. Це якість роботи. 16 (січня, – ред.) – подія, майже 5 (лютого – ред.) – вони приходять з обшуками. Я перепрошую, це вже не парламентська лексика, це не Служба безпеки — це клоуни”, – заявив Дубинський.

Він також заявив про “зухвалу поведінку співробітників СБУ”, які проводили обшуки.

“Співробітники СБУ блокували двері, намагалися вистроїти журналістів в шеренгу, забрати у них телефони. “Если будете снимать, то мы их из рук повыбиваем”. Це називається словом бидло по-українськи”, – зазначив нардеп.

(Дивитися відео з 29:56 хвилини, – ред.)

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками до будівлі  по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.

  • Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
  • Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
  • Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.
Теги: Дубінський, обшуки, СБУ, телеканал 1+1

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