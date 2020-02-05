Про це повідомив в фейсбук нардеп від “Слуги народу”, колишній журналіст телеканалу Олександр Дубінський.

“Прямо зараз на телеканалі “1+1″ за адресою Куренівська, 18 йде обшук. Маски-шоу організовано СБУ. Я виїжджаю на місце. Пропоную приєднатися журналістам і колегам-депутатам. Обшуки в ЗМІ соромився організовувати навіть Порошенко. Але лейтенант Баканов, мабуть , зовсім ід_от”, – написав Дубінський.

За словами нардепа, правоохоронці проводять обшуки за рішенням суду в справі щодо так званих “плівок Гончарука” — записів, які були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якої було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.

Зокрема, обшуки проводяться на робочому місці журналіста Євгену Куксін, а їхнью метою є нібито виявлення записуючих засобів, за допомогою яких могла вестися прослушка в кабінеті голови уряду.

Нагадаємо, зазначені записи поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зафіксували листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якій вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубинському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Gepostet von Alexander Prepodobnyi am Mittwoch, 5. Februar 2020

ОНОВЛЕНО (18:30): У коментарі #Буквам спікер СБУ Олена Гітлянська підтвердила, що спецслужба проводить обшуки за рішенням суду. Повідомити інформацію про те, в рамках якого виробництва проходять слідчі дії і яка його кваліфікація, спікер відмовилася.

“Ніякого втручання в роботу телеканалу не відбувається, обшуки проходять за рішенням суду. Ніякої детальної інформації до завершення активних слідчих дій оприлюднити не можемо”, — сказала вона.