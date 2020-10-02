Нині народний депутат Олександр Дубінський, а раніше журналіст, в 2014 році був автором фейку "Повії на Майдані", знятого для одного із соратників Віктора Януковича. За такий сюжет йому повинні були заплатити від 3 до 15 тисяч доларів.

“Докази” цього твердження представили журналісти Bihus.Info.

У розслідуванні йдеться, що журналісти отримали доступ до поштового листування Дубінського, датованого груднем 2013 – лютим 2014 року. В цей час тривали події на Майдані, що стали частиною Революції Гідності.

У той час Дубінський займався створенням різних фейків для соратника Януковича, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Будучи журналістом, Дубінський, можливо, вів переписку з цивільною дружиною Клименка і очільницею холдингу “Вісті” Ольгою Семченко, а також – з екс-головним редактором “Вістей” Ігорем Гужвою.

Разом вони планували створення і розкрутку фейків, які б могли дискредитувати події, що відбуваються в той час на Майдані.

Одним з найбільш “яскравих” фейків був спродюсований сюжет про повій на Майдані, які нібито обслуговують протестуючих і, зокрема, представників партії “УДАР”.

Листування, яке показують в розслідуванні, ведеться з поштової скриньки [email protected] Цією скринькою Дубінський користується й досі.

Дубінський підтвердив Bihus.Info, що досі користується цією поштою.

У грудні 2013 року Дубінський відправив лист, в якому пропонував близько 20 способів дискредитувати Майдан. Це було створення різних фейків, вкидів, провокацій, псевдорозслідувань й так далі.

“Роботодавцям” Дубінського сподобалася ідея про повій на Майдані, і журналіст незабаром запропонував детальний план щодо реалізації фейку.

Ідея Дубінського полягала в тому, щоб привезти на Майдан повій, створити “бордель” в конкретній точці на Хрещатику (наприклад, у вигляді автобуса), розповісти їм, що потрібно говорити і, можливо, забезпечити “травою”. До підставних повій повинні були підійти такі ж підставні журналісти, щоб написати матеріал.

Мета фейку – показати, що Майдан став свого роду “центром розпусти”.

В залежності від того, як Дубінський виконає свою роботу, йому пропонували від 3 до 15 тисяч доларів за фейк.

У фейка про повій було три ступені реалізації, кожна з яких оцінювалася по-різному: матеріал про повій на сторінках газети “Вісті”, сюжет в “ТСН” на телеканалі “1 + 1”, передрук в іноземних ЗМІ.

Крім цього, в розслідуванні Bihus.Info. розповіли й про інші фейки, створенням яких займався Дубінський, із зазначенням цін за його послуги. В цілому, за пакет фейків й інших методів дискредитації подій на Майдані Дубінський міг заробити близько 50 тисяч доларів.

Дубінський, в свою чергу, все заперечує. Він заявив, що координатор розслідування, журналіст Денис Бігус, таким чином показує, що боїться публікації “убивчих для нього документів”.

“Намальовані скріни повідомлень з’явилися у розкрадача донатів через 7 років після подій Майдану. Хоча важко уявити, що, якби вони були в чиїхось руках – їх би не опублікували раніше. Причина грубої роботи людини-каші – це страх. По-перше, перед майбутнім викриттям його особистих фінансових махінацій і махінацій з держзакупівлями його батька. По-друге, через заплановану на наступну середу прес-конференцію мого адвоката Тетяни Костіної”, – написав Дубінський.

Нардеп зазначив, що 7 жовтня його адвокат дасть прес-конференцію на тему “Новий етап інформаційної війни проти Олександра Дубінського. Що і хто стоїть за діючими особами і виконавцями щедрих і ласих замовлень”.