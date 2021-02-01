Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтримав Telegram-канали, які, за даними СБУ, працюють на російські спецслужби.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

До цього Служба безпеки України заявила, що в генштабі збройних сил РФ вербували активістів “російської весни” з Харкова та Одеси для створення і адміністрування низки політичних Telegram-каналів, зокрема “Легитимный”, “Резидент”, “Черный квартал”.

Депутат назвав спецоперацію СБУ з викриття популярних українських Telegram-каналів, які працюють на російську військову розвідку, “підготовкою до ухвалення Верховною Радою закону 2693-д Про медіа”.

“Використовуючи порошенківські наративи про “агентів Кремля”, Раду будуть переконувати ухвалити закон, що дозволяє цензурувати ЗМІ і блокувати неугодні інформаційні ресурси, зокрема в Telegram”, – заявив Дубінський.