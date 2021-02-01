Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
До цього Служба безпеки України заявила, що в генштабі збройних сил РФ вербували активістів “російської весни” з Харкова та Одеси для створення і адміністрування низки політичних Telegram-каналів, зокрема “Легитимный”, “Резидент”, “Черный квартал”.
Депутат назвав спецоперацію СБУ з викриття популярних українських Telegram-каналів, які працюють на російську військову розвідку, “підготовкою до ухвалення Верховною Радою закону 2693-д Про медіа”.
“Використовуючи порошенківські наративи про “агентів Кремля”, Раду будуть переконувати ухвалити закон, що дозволяє цензурувати ЗМІ і блокувати неугодні інформаційні ресурси, зокрема в Telegram”, – заявив Дубінський.
- Раніше контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) встановила, що співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії змушують українських громадян, які регулярно відвідують анексований Крим, давати згоду на конфіденційне співробітництво.