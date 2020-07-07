Народний депутат від фракції "Слуги народу", який претендує на посаду мера Києва, Олександр Дубінський влаштував пробку на Південному мосту в Києві, знімаючи ролик для своєї передвиборної кампанії.

Про це повідомляє видання “Бабель”.

Зазначається, що Дубінський влаштував зйомки в годину пік. Його зелений Mercedes-Benz G-Class зупинився посеред проїжджої частини, а сам нардеп пересів на велосипед.

Інформацію про зйомку на Південному мосту Дубінський підтвердив у своїй Facebook-групі.

“Продовжуємо вело-експеримент в столиці туйових велодоріжок. Сьогодні їдемо з Позняків до вулиці Пушкінської веломаршрутом, якого немає”, – написав він.

При цьому, про затори Дубінський не написав нічого.