Про це повідомляє видання “Бабель”.
Зазначається, що Дубінський влаштував зйомки в годину пік. Його зелений Mercedes-Benz G-Class зупинився посеред проїжджої частини, а сам нардеп пересів на велосипед.
Інформацію про зйомку на Південному мосту Дубінський підтвердив у своїй Facebook-групі.
“Продовжуємо вело-експеримент в столиці туйових велодоріжок. Сьогодні їдемо з Позняків до вулиці Пушкінської веломаршрутом, якого немає”, – написав він.
При цьому, про затори Дубінський не написав нічого.
- Раніше повідомлялось, що народний депутат України Олександр Дубінський знімав у центрі Києва відео про те, як їздить велосипедом. Але трохи згодом пересів на Mercedes і поїхав.