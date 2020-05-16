15 травня народного депутата від фракції "Слуги народу" Олександра Дубінського не пустили в студію шоу "Свобода слова" з Савіком Шустером. Він упевнений, що це пов'язано з його наміром критикувати Ріната Ахметова. В редакції шоу стверджують, що його від самого початку не повинно було бути в студії: Дубінський повинен був включиться через Skype, а весь ажіотаж навколо скандалу він робить для піару.

#Букви зібрали всю історію скандалу.

Ефір вчорашнього шоу був присвячений обговоренню зеленої енергетики.

Так, о 20:12 Дубінський написав на своїй сторінці в Facebook, що відправляється в студію для участі в шоу.

“Їду в студію “Свободи слова” Савіка Шустера на ТРК Україна. Спочатку мені пропонували включитися на всю програму по Skype, але я вважаю, що така важлива тема, як тарифи для людей – не може обговорюватися з тво міністра енергетики інакше, ніж лицем до лиця. До зустрічі о 21:00. Я за вас”, – написав він.

Пізніше нардеп повідомив, що в студію його пускати відмовилися. За його словами, причиною послужило те, що він мав намір критикувати Ріната Ахметова, який володіє телеканалом “Україна”, на якому виходить шоу, а також тво міністра енергетики Ольгу Буславець, яку звинувачують в лобіюванні інтересів Ахметова.

“Савік Шустер о**срався, і в студію мене не пустив. А я так хотів розповісти, як його власник на**бує кожну українську родину за допомогою тво міністра енергетики Буславець. У студії залишилися одні підгодовані негідники, які вам зараз облямовують зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику в світі”, – заявив Дубінський.

Через деякий час заступник глави фракції “Слуги народу”, яка відповідальна за сферу комунікацій, Євгенія Кравчук заявила, що Дубінський вирішив їхати в студію, тому що за кілька годин до ефіру редакція нібито не змогла зв’язатися з нардепом.

“Так, Андрій Герус дійсно відмовився взяти участь в ефірі, так, редакція настійливо запрошували натомість Олександра Дубінського, знаючи його позицію, яка є альтернативною до позиції тво міністра енергетики та охорони довкілля, та й абсолютної більшості інших гостей цього ефіру. Так, участь Олександра проанонсували за добу до ефіру. Попередня домовленість була у форматі включення онлайн на увесь ефір. Але чомусь за кілька годин до ефіру редакція “не змогла зв’язатись” зі спікером, хоча він був онлайн. Цілком природньо Олександр вирішив натомість приїхати до студії”, – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях до посту Кравчук Павло Єлізаров, який завідує студією Савіка Шустера, написав, що це не правда.

У пресслужбі шоу нагадали, що Дубінський був запрошений приєднатися до обговорення через Skype. Це запрошення він отримав за день до виходу програми. І його участь саме по відеозв’язку була підтверджена пресслужбою.

“З обіду п’ятниці, в день виходу програми, відповідальні редактори програми “Свобода слова Савіка Шустера” намагалися зв’язатися з паном Дубінським, щоб завчасно протестувати з ним Skype-зв’язок. Однак він не відповідав, що підтверджуємо скріншотом листування. Про те, що Олександр Дубінський збирається фізично приїхати на ефір, редакція дізналася з його повідомлення в Facebook менш ніж за годину до початку прямого ефіру”, – зазначили в пресслужбі шоу.

Там також зазначили, що вважають весь ажіотаж навколо цієї ситуації особистим піаром нардепа.

У коментарі кореспонденту #Букв Єлізаров пояснив, що Дубінський сам вирішив приїхати в студію практично перед самим ефіром. У студію його не пустили, тому що в умовах карантину там може знаходиться вісім осіб.

“Він сам передумав і поїхав подивитися в очі міністру. Там не було ніякої проблеми зі зв’язком, Дубінський о восьмій годині вечора вирішив поїхати в студію живцем, на жаль, ми не могли технічно його пустити: у нас вісім крісел стояло і світло у нас спеціально виставляється. Куди я його посаджу? На руки до когось? Якби приїхав Герус – це глава комітету, ми б його поставили до мікрофона, але Дубінський не енергетик. Тому від самого початку була логіка, і він про це прекрасно знав. Він сам вирішив їхати, а пресслужба партії це чомусь перебрехала. І Кравчук о 22:00 пише, що ми його не пустили і він не міг зв’язатися. Давайте подивимося, чим це закінчиться”, – сказав він.