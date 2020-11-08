Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, коментуючи перемогу Джо Байдена на виборах президента США, заявив, що поки не встановлено юридичний факт результатів виборів, слід утриматися від офіційного визнання цих самих результатів. Та сам Дубінський не раз заявляв про нібито корупційні зв'язки між українською компанією Burisma Group і Байденом, а ще надсилав листи з дезінформацією високопоставленим чиновникам США.

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“Офіційні особи України привітали Байдена з перемогою. Однак я вважаю, що поки не встановлений юридичний факт результатів виборів і не завершені всі необхідні процедури, в умовах, коли другий кандидат не визнає поки цих результатів, – необхідно утримуватися від будь-яких зізнань (або невизнання) результатів, а також від оцінки виборів”, – зазначив Дубінський.

А ще він заявив про свою принципову позицію – “невтручання у вибори в інших державах”.

Дубінський та “плівки Деркача”

Нагадаємо, що нардеп Дубінський активно допомагав колезі Андрію Деркачу, який знаходиться в списку санкцій уряду США, виходив з ним на пресконференції, відсилав листи з дезінформацією топ-чиновникам США.

У жовтні 2019 року позафракційний нардеп Андрій Деркач і депутат Олександр Дубінський зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів міжнародної корупції вищих посадових осіб України. Так, нардепи хотіли розслідувань щодо:

діяльності голови Нацбанку Валерії Гонтаревої,

Міністерства фінансів на чолі з міністром Наталією Яресько,

звіту Рахункової палати про порушення в сфері використання міжнародної технічної допомоги на суму 5,3 млрд доларів,

“незаконного лобіювання” під час видобутку і постачання на територію України енергоносіїв і незаконного ціноутворення для українських споживачів,

“незаконних дій” уряду прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

20 листопада 2019 року Дубінський, посилаючись на Деркача, заявив, що Генеральна прокуратура виписала підозру ексміністру екології та власнику Burisma Group Миколі Злочевському.

“Байден і партнери спокійно отримали свої 16 мільйонів доларів за послуги в рамках роботи Burisma Group. Винагороджувалася син віце-президента Джо Байдена за свої послуги “отриманими злочинним шляхом відмитим грошима”. Байден отримав гроші, джерелом яких є не бізнес-діяльність або консультації – це гроші українських громадян. Вкрадені. Вони були отримані злочинним шляхом – так вважають в Генеральній прокуратурі”, – підкреслив Деркач.

А за словами Дубінського, отримані гроші – це місток між Burisma Group і Байденом.

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Деркач заявив, що йому цей запис передали журналісти-розслідувачі. Велися розмови в 2015-2016 рр. і в них йдеться про необхідність звільнення в той час Генпрокурора Віктора Шокіна, “який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена”.

Після публікації плівок в американській пресі з’явилися повідомлення про те, що Володимир Зеленський знову став фігурантом в американському передвиборчому суперництві між Джо Байденом і Дональдом Трампом.

Тоді Олександр Дубінський заявив, що “плівки Деркача” – це абсолютне підтвердження державної зради Порошенка.

21 травня Комітет Сенату Конгресу США запитав документи про роботу Хантера Байдена, сина Джо Байдена, в українській енергетичній компанії Burisma. А семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок спрямована на роз’єднання двох країн.

Пізніше Державне бюро розслідування викликало Петра Порошенка на допит.

23 червня 2020 Андрій Деркач опублікував нові “плівки Байдена і Порошенка”. У коментарях до аудіозаписів нардеп Деркач називає Онищенка “прямою загрозою для Порошенка”.

“Онищенко мав записи його особистих розмов з Порошенком. Загрозу з боку Онищенка Порошенко також обговорював з Байденом. Зухвалим фактором є незаконне використання Порошенком спецслужб іноземних держав для вчинення тиску на свого колишнього подільника і громадянина України”, – зазначив Деркач.

На початку жовтня 2020 року Центр протидії корупції звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявою про злочин депутатів Деркача та Дубінського, які під час спільної пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито міжнародної корупції, пов’язаної із Джо Байденом і українськими громадськими організаціями.

Свої заяви Деркач та Дубінський не підтверджували жодними фактами. А ще вони ініціювали створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з цього приводу і надіслали листи з дезінформацією високопоставленим чиновникам США.

У ЦПК зазначили, що дії Деркача і Дубінського можуть розцінюватися як державна зрада. Та в ОГП відмовилася відкривати кримінальну справу щодо їхньої держзради.

Нагадаємо, що міністерство фінансів США ввело санкції проти Андрія Деркача та трьох громадян Росії “у зв’язку з втручанням в американські вибори та кібератаками”.

Тоді держсекретар США Майк Помпео заявив, що вітає санкції проти вказаних громадян. “Ми вітаємо санкції проти Андрія Деркача та трьох громадян Росії, пов’язаних з “Агентством Інтернет-досліджень”, ферми тролів, за зусилля, спрямовані на втручання у вибори в США. США використовуватимуть усі інструменти національної влади для захисту наших виборів”, – зазначив Помпео.