Відповідну заяву Дубінський зробив на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, Офіс президента вимагав від нього створення парламентської тимчасової слідчої комісії щодо “плівок”, а також участі у пресконференції, на якій вони були оприлюднені.

“Саме Офіс президента Зеленського вимагав від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради за темою “плівок Порошенка – Байдена”. І саме Офіс президента вимагав від мене участі в тій пресконференції, де Деркач опублікував відповідні плівки. Так от, спеціально для аферистів і шахраїв з вулиці Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився. І тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції “Слуги народу” в парламенті Давиду Арахамії”, – заявив Дубінський.

За твердженням Дубінського, Арахамія “намагається замести свої сліди в справі “Порошенка-Байдена”.

“Тому що саме він збирав і підбирав людей у слідчу комісію щодо оприлюднених Деркачем плівкам. Саме Арахамія проводив через регламентний комітет ВР відповідну постанову і потім реєстрував її і збирався винести в порядок денний Ради”, – додав він.

Дубінський також назвав президента Володимира Зеленського “монархом”. Нардеп стверджує, що вимагав від глави держави відкриття провадження проти Андрія Деркача (у відповідь на санкції США), проте досі “ні СБУ, ні особисто наш монарх не зробили це”.

“Офіс президента не просто погоджував відповідні дії, а активно брав у них участь. Моєю ж позицією є невтручання у внутрішні справи будь-яких держав”, – запевнив Дубінський.

Що відомо про “плівки Деркача”

У травні минулого року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США і нинішнього американського лідера Джо Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий був звільнений з органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати країни.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандальні плівки, висловив думку, що це — “не останній дзвінок”, який буде опубліковано, і цим мають займатися правоохоронці.

“Про Порошенко-Байдена? Так, я чув. Я прокоментую: я говорю, я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, який побачать громадяни. Реагувати повинні прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача… Я знаю, що це можуть кваліфікувати як держзраду”. — сказав Зеленський на підсумковій пресконференції в Маріїнському палаці 20 травня.

Вже у червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.