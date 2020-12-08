Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 7 грудня, Центр протидії корупції повідомив, що Печерський районний суд Києва зобов’язав генпрокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо народного депутата від “Слуги народу” Олександра Дубінського і позафракційного депутата Андрія Деркача “щодо ймовірного вчинення державної зради”.

З чим пов’язана справа про держзраду нардепів?

На початку жовтня 2020 року Центр протидії корупції звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявою про злочин депутатів Деркача та Дубінського.

Йдеться про їхні заяви, що лунали під час спільної пресконференції та стосувалися необхідності розслідування нібито міжнародної корупції, пов’язаної з обраним президентом США Джо Байденом і українськими громадськими організаціями. Нардепи також виступали за створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

З огляду на стратегічні відносини України та США, в ЦПК вважають, що такі дії можна розцінювати як державну зраду.

Детальніше про зусилля нардепів, спрямовані на викриття нібито корупційних дій Байдена — в матеріалі.

Відкриття провадження

Згідно з заявами ЦПК, Офіс генпрокурора відмовився відкривати провадження щодо депутатів, заявивши, що Центр “не надав фактичних даних про вчинення злочину”.

У зв’язку з цим ЦПК звернувся до Печерського райсуду, який 3 листопада ухвалив рішення зобов’язати Офіс генпрокурора розглянути скаргу Центру. Відповідне рішення суду розміщено у Єдиному реєстрі судових рішень.

Вже 24 листопада було розпочато досудове розслідування можливого вчинення Дубінським державної зради. Відомості про можливе правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, витяг з якого опублікував ЦПК.

Реакція нардепа

Сам Дубінський заявляє, що інформація про відкриття кримінального провадження щодо нього на вимогу суду є неправдивою, та звинувачує ЦПК та особисто голову Центру Віталія Шабуніна у проведенні інформаційної кампанії з його дискредитації.

“Вчора відомий “активіст” — працівник так званого “Центру протидії корупції”, який давно пора перейменувати на Центр сприяння корупції — Шабунін через “смітник” ЦПК, який очевидно і явно належить корупціонеру Ситнику на праві приватної власності, — поширив фейк про те, що Печерський суд нібито зобов’язав Генпрокуратуру відкрити проти Дубінського справу про державну зраду. Повідомляю всім, хто безуспішно імітує як журналістську, так і активістсько-корупційну діяльність про те, що подібного рішення Печерський суд НЕ УХВАЛЮВАВ”, — заявив нардеп.

Нардеп вимагає, аби ЗМІ, що поширили цю інформацію, “надали публічні та глибокі вибачення”, а також опублікували спростування.

На підтвердження своїх слів Дубінський надав копію раніше згаданої ухвали суду від 3 листопада, якою суддя зобов’язав Офіс генпрокурора вивчити скаргу ЦПК.

Зауважимо, що опубліковане нардепом рішення суду передувало відкриттю провадження щодо нього, про яке інформує ЦПК.