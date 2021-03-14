Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили з фракції "Слуга народу", знову порушив правила дорожнього руху. Цього разу авто нардепа перевищило швидкість.

Про це повідомив журналіст проєкту “Бігус” Максим Опанасенко на своїй Facebook-сторінці.

За попередніми даними, авто Дубінського перевищило швидкість на Набережному шосе, 4. Порушення зафіксували 14 березня о 21:00.

“Нічому життя не вчить”, – зазначив Опанасенко.

Нагадаємо, що це не поодинокий випадок порушення Дубінським ПДР. Восени 2020 року всього за тиждень нардеп ігнорував правила тричі.

18 жовтня Опанасенко сфотографував автомобіль BMW, припаркований в недозволеному місці, який потім евакуювали. Цей автомобіль так само є власністю Дубінського. У відповідь на публікацію нардеп образив журналіста: “Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лох”.

21 жовтня авто Дубінського перевищило швидкість на проспекті Героїв Сталінграда, 25. Порушення зафіксували о 10:45.