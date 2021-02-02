Депутата Олександра Дубінського, якого напередодні виключили з фракції "Слуги народу", можуть також виключити з партії, осередок якої він очолює.

Про це в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомила депутатка фракції Ірина Верещук.

Увечері понеділка, 1 лютого, фракція “Слуги народу” зібралася на засідання для обговорення підсумків голосування щодо виключення Олександра Дубінського. Було оголошено, що рішення підтримали 80% членів фракції. Нардеп заявляє, що документального підтвердження цьому йому не надали.

За словами Верещук, крім цього нардепа можуть виключити і з партії. Про плани розглянути питання про виключення депутата їй повідомив її очільник Олександр Корнієнко.

“Щодо членства в партії. Я особисто підходила до керівника партії Олександра Корнієнка. Я не є членом партії, але мені теж було цікаво, що найближчим часом відбуватиметься. Найближчим часом відбуватимуться збори членів партії. Дубінський є керівником осередку Київської області, і це питання теж буде вирішуватись”, — зазначила Верещук.

Коментуючи можливий вихід з фракції інших депутатів на тлі цих подій, Верещук зазначила, що вони, на її думку, “не вийдуть і будуть працювати у фракції”.

Виключення Дубінського

25 січня відбулося засідання фракції “СН”. Одним з питань, обговорюваних під час засідання, було запровадження США санкцій проти нардепа Олександр Дубінського. Під час засідання президент Володимир Зеленський запропонував Дубінському залишити фракцію.

“[Зеленський] не просив його, але кілька разів озвучив, що цей варіант буде найкращим. Сам же Дубінський під кінець вже оговтався і став активно захищатися. Заявляв, що у всьому винна нардеп Радіна (голова комітету з питань антикорупційної політики — ред.), яка здала його американцям”, — розповідало #Буквам джерело.

Депутат відмовився зробити це. Тоді “слуги” розпочали голосування щодо подальших дій. Одним з варіантів було виключення нардепа з фракції. Голосування депутатів цього питання відбувалося в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.

Дубінський заявляв, що не визнаватиме результати анонімного голосування. Також він вів паралельний підрахунок голосів.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він, як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти останнього санкції запровадили ще у вересні — через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.