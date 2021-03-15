Про це повідомляє пресслужба політсили.

На 14 березня 2021 року були скликані збори Київської облорганізації “Слуги народу” щодо переобрання керівних органів цієї організації. На цих зборах новим головою Київської обласної організації обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

“У свою чергу Олександр Дубінський опублікував відеозвернення, з якого стало відомо, що за його ініціативою у той самий день було проведено якийсь захід, де було ухвалено рішення про переобрання голови та обрання членів політичної ради Київської обласної організації. Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії “Слуга народу” неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами політради та національної ради громад – відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. статуту”, – йдеться у заяві політсили.

У “Слузі народу” зазначають, що своїми діями Дубінський грубо порушив вимоги статуту і дискредитував партію.

Зазначається, що Дубінський може оскаржити рішення про його виключення на наступному з’їзді партії.

Як відомо, 13 березня в Києві відбувся XI з’їзд “Слуги народу”, на якому затвердили нову редакцію статуту партії.

Варто зазначити, що нардеп Дубінський наразі перебуває під санкціями США. Раніше його через це виключили із фракції “слуг” у Верховній Раді. 2 лютого спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції “Слуги народу”.