Про це за підсумками зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

Польський лідер оголосив, що лідери “Бухарестської дев’ятки” (східноєвропейських країни-членів НАТО, а саме Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії) обговорять безпекову ситуацію в Україні на саміті, що відбудеться наступного тижня в столиці Румунії.

Також Дуда зазначив, що це питання підійматимуть на саміті НАТО в червні, де також обговорюватимуть дорожню карту щодо приєднання України до НАТО. Президент Польщі акцентував на підтримці України на шляху до вступу до Альянсу.

“Це, по-перше, питання безпеки України, а значить — всієї Центральної Європи. По-друге, це питання формалізації вказівок для Україні на шляху до членства в Північноатлантичному Альянсі. Зараз це принципове питання, і ми, і наші друзі в нашій частині Європи підтримуємо Україну в цьому”, — запевнив Анджей Дуда.

Президент Польщі зауважив, що обговорюватиметься і питання концентрації російських військ біля кордону України.

“Думаю, що питання України і Білорусі будуть дуже важливими. Особливо — України і російської присутності біля українських кордонів”, — наголосив польський лідер.