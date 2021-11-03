Дуда дав «зелене світло» на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною

Про це повідомляє пресслужба президента Польщі.
Згідно з цим спецзаконом, на кордоні Польщі побудують сучасне високе загородження, обладнане системами відеомоніторингу і фіксації руху. Загалом на проєкт планують витратити 1,61 млрд злотих (409,2 млн доларів США). З них 1,5 млрд злотих (380 млн доларів США) витратять власне на “стіну”, а ще 115 млн злотих (29,2 млн доларів США) – на технічне оснащення.
Інвестором проєкту буде головний комендант Прикордонної служби Польщі.
Минулого тижня цей спецзакон підтримали обидві палати польського парламенту, сьогодні – Дуда, а реалізація проєкту відбуватиметься у прискореному режимі та поза тендерними процедурами.
Сьогодні речник уряду РП Пьотр Мюллер повідомив, що роботи розпочнуться через декілька тижнів, а їх завершити будівництво планують протягом кількох місяців.
У серпні 2021 року польські чиновники вперше заговорили про проєкт будівництва паркану.
- Раніше #Букви повідомляли, як Німеччина відчуває потоки білоруських мігрантів, які потрапляють до країни через польський кордон.
- У серпні 2021 року польські чиновники вперше заговорили про проєкт будівництва паркану.
- Того ж місяця група білоруських прикордонників витіснила групу з 35 мігрантів і сама незаконно в’їхала на територію Литви.
- Литва та Латвія вже розпочали будівництво “стіни” на кордоні з Білоруссю для запобігання нелегальній міграції.