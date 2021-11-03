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Дуда дав «зелене світло» на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною

Президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про будівництво загородження на державному кордоні, який є зовнішнім кордоном ЄС. Таким чином, "стіна" з'явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Середа, 3 листопада 2021, 17:10

Про це повідомляє пресслужба президента Польщі.

Згідно з цим спецзаконом, на кордоні Польщі побудують сучасне високе загородження, обладнане системами відеомоніторингу і фіксації руху. Загалом на проєкт планують витратити 1,61 млрд злотих (409,2 млн доларів США). З них 1,5 млрд злотих (380 млн доларів США) витратять власне на “стіну”, а ще 115 млн злотих (29,2 млн доларів США) – на технічне оснащення.

Інвестором проєкту буде головний комендант Прикордонної служби Польщі.

Минулого тижня цей спецзакон підтримали обидві палати польського парламенту, сьогодні – Дуда, а реалізація проєкту відбуватиметься у прискореному режимі та поза тендерними процедурами.

Сьогодні речник уряду РП Пьотр Мюллер повідомив, що роботи розпочнуться через декілька тижнів, а їх завершити будівництво планують протягом кількох місяців.

У серпні 2021 року польські чиновники вперше заговорили про проєкт будівництва паркану.

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