До другого туру президентських виборів в Польщі проходять діючий президент Анджей Дуда і кандидат від опозиції Рафал Тшасковській.

За посаду голови держави в Польщі поборються діючий президент Анджей Дуда, який за останньою інформацією набирає в першому турі 42,9% голосів і кандидат від опозиційної партії Рафал Тшасковскій, який набрав у першому турі 30,3% голосів.

Анджей Дуда

Чинному президенту Польщі 48 років. Він народився в Кракові і закінчив факультет права і адміністрації Ягеллонського університету.

У 2008-2019 роках Дуда працював статс-секретарем в канцелярії президента Леха Качинського. У 2011 році він став депутатом польського Сейму від партії “Право і справедливість”, а на початку 2014 року став депутатом Європейського парламенту.

На президентських виборах 2015 року Анджей Дуда був висунутий партією “Право і справедливість”. Його кандидатуру підтримали також ще п’ять партій. На тих виборах Дуда вийшов у другий разом з чинним президентом Броніславом Комаровським і переміг його з результатом в 53% голосів.

У своїй передвиборчій кампанії Дуда робив акцент на захисті традиційних цінностей, позиціонуючи себе як “захисника від лібералів”.

За словами чинного президента, він хотів би зосередитися на п’яти основних групах: сім’я, безпека, робота, інвестиції і гідність. При цьому Дуді також належить скандальний вислів про те, що “ЛГБТ-ідеологія є більш небезпечною, ніж комунізм”

Рафал Тшасковський

Рафал Тшасковскій отримав шанс висунути свою кандидатуру на посаду президента від опозиційної партії “Громадянська платформа” завдяки тому, що вибори були перенесені майже на два місяці через епідемію коронавірусу і в партії вирішили замінити первісного кандидата Малгожату Кідава-Блоньску, яка згідно з даними соціологічних опитувань не мала шансів нав’язати справжню боротьбу.

48-річний Рафал Тшасковський працює мером Варшави, де на місцевих виборах 2018 року він впевнено переміг кандидата від правлячої партії Польщі “Право і справедливість”.

У 2013-14 роках Тшасковський займав посаду міністра адміністрації та впровадження цифрових технологіях в уряді Дональда Туска. Раніше він також працював депутатом Європейського парламенту і брав участь в переговорах про вступ Польщі до Європейського Союзу.

Рафал Тшасковський відомий своєю боротьбою за права людей. Зокрема, будучи на посаді мера Варшави, в 2019 році він підписав так звану “Хартію ЛГБТ” – документ, що захищає права людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

У той же час, на відміну від своїх соратників по партії, Тшасковський не соромиться хвалити деякі дії своїх політичних опонентів. Наприклад, він заявляв, що рішення уряду виплачувати за кожну дитину по 500 злотих для підвищення народжуваності було правильним.

У своїй передвиборчій кампанії Тшасковський позиціонує себе як “президент усіх поляків”, тобто, як політик, який повинен об’єднати людей різних політичних поглядів.