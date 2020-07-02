Про це свідчить соцпитування служби Pollster для програми „Wiadomości” польського телеканалу TVP1.
Зазначається, що 51,14% респондентів мають намір підтримати чинного президента Анджея Дуду в другому турі виборів.
Водночас 48,86% готові проголосувати за кандидата “Громадянської платформи”, мера Варшави Рафала Тшасковського.
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У соціологічному дослідженні, яке проводилося з 30 червня по 1 липня, взяли участь 1018 осіб.
Другий тур президентських виборів, у якому зійдуться Дуда і Тшасковський, відбудеться в неділю, 12 липня.
- Нагадаємо, у першому турі президентських виборів в Польщі виграв нинішній державний лідер Анджей Дуда.