Про це свідчить соцпитування служби Pollster для програми „Wiadomości” польського телеканалу TVP1.

Зазначається, що 51,14% респондентів мають намір підтримати чинного президента Анджея Дуду в другому турі виборів.

Водночас 48,86% готові проголосувати за кандидата “Громадянської платформи”, мера Варшави Рафала Тшасковського.

У соціологічному дослідженні, яке проводилося з 30 червня по 1 липня, взяли участь 1018 осіб.

Другий тур президентських виборів, у якому зійдуться Дуда і Тшасковський, відбудеться в неділю, 12 липня.