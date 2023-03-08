Дуда: Польща готова передати Україні свої МіГ-29

Про це повідомляє PAP.
Сполучені Штати вже працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16. Двоє українських пілотів зараз перебувають на військовій базі в США, де перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США, включно з F-16.
Решта МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у ВПС Польщі – ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова негайно їх використати”, – заявив Дуда.
Також він висловив упевненість у тому, що українські збройні сили в майбутньому захочуть прагнути до стандартів НАТО і використовуватимуть F-16. Тому зауважив, що підготовка українських пілотів є важливою і дуже потрібною.
Водночас Дуда акцентував, що нині основною потребою України є артилерія.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.
Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.
Зауважимо, у Словаччині заявили, що готові надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29. Всього країна має на озброєнні 11 таких.
- У телефонній розмові Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні.
- Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія готова постачати бойові літаки східноєвропейським союзникам для того, щоб вони могли надати Україні свої радянські винищувачі.
- Колишній глава британського уряду Борис Джонсон закликав Велику Британію стати першою країною, яка відправить Україні винищувачі. Окрім цього, він попередив, що якщо Китай почне надавати зброю Росії – це стане історичною помилкою.
- Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна “почекає і побачить”, чи погодяться її союзники на прохання країни надіслати винищувачі, після того, як президент Польщі зауважив, що ймовірне погодження має бути “спільним рішенням”.