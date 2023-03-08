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Дуда: Польща готова передати Україні свої МіГ-29

Президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова спорядити Україні свої винищувачі МіГ-29 у межах міжнародної коаліції. Він також додав, що у майбутньому Київ отримає літаки F-16.

Середа, 8 березня 2023, 23:33
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Про це повідомляє PAP.

Сполучені Штати вже працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16. Двоє українських пілотів зараз перебувають на військовій базі в США, де перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США, включно з F-16.

Решта МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у ВПС Польщі – ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова негайно їх використати”, – заявив Дуда.

Також він висловив упевненість у тому, що українські збройні сили в майбутньому захочуть прагнути до стандартів НАТО і використовуватимуть F-16. Тому зауважив, що підготовка українських пілотів є важливою і дуже потрібною.

Водночас Дуда акцентував, що нині основною потребою України є артилерія.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Зауважимо, у Словаччині заявили, що готові надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29. Всього країна має на озброєнні 11 таких.

Теги: Анджей Дуда, винищувачі Україні, допомога, літаки Україні, МіГ-29, Польща, союзники

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