Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ядерні погрози від Кремля. За його словами, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, вона повинна пам'ятати, що ядерні ракети також є у Сполучених Штатів.

Про це він заявив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Polsat News.

Як зауважив польський лідер, США – це велика ядерна держава та найбільша військова держава світу. Тому те, що Сполучені Штати сприймають погрози Росії серйозно, свідчить, що РФ варто остерігатись відповідної реакції Білого дому.

“Якщо Росія порушить усі табу і проти держави, яка не має ядерної зброї, і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, якщо проти цієї держави буде застосовано тактичну ядерну зброю, Росія може очікувати відповіді”, – пояснив Анджей Дуда.

Він також додав, що президент РФ Володимир Путін та його оточення знають, що застосування ядерної зброї – навіть тактичної – проти держави, яка не володіє ядерним озброєнням, зробить Росію вигнанцем світової політики.

“Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності та можливого тривалого позбавлення волі, а просто виключення з цивілізованого світу їх і Росії, поки вони її очолюють”, – сказав він.