У неділю ввечері, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прилетів в Україну. Він візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в Twitter.

“Ласкаво просимо президент Польщі Анджей Дуда в Україні! Попереду три дні інтенсивного візиту-участь у саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Спасибі за вашу підтримку і солідарність”, – написав він.

Нагадаємо, що розробкою та реалізацією креативної комунікаційної кампанієї та концепції “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.

“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).