Анджей Дуда склав присягу і вдруге став президентом Польщі

Про це повідомляє польське видання “Польське радіо”.
Зазначається, що урочистість відбулася у будинку Сейму на сесії Національних зборів.
У зв’язку з епідемією коронавірусу під час церемонії у Сеймі були введені спеціальні запобіжні заходи. Кожному із депутатів та запрошених гостей перевіряли температуру, кожен отримав маску.
“Я хочу бути президентом у важливих для всіх поляків питаннях”, – заявив президент Анджей Дуда під час своєї інавгураційної промови.
Він також заявив, що відкритий до співпраці, і що двері Президентського палацу відкриті для представників усіх політичних партій.
- Нагадаємо, Верховний суд Польщі підтвердив законність липневих виборів президента, у яких із відривом у 2,5% переміг чинний президент Анджей Дуда.
- Анджей Дуда став президентом Польщі вдруге. #Букви розповідали, що відомого про польського лідера, та про його ставлення до України.