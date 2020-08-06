Анджей Дуда склав присягу і вдруге став президентом Польщі

Переобраний президентом Польщі на другий термін Анджей Дуда склав присягу.

Про це повідомляє польське видання “Польське радіо”.

Зазначається, що урочистість відбулася у будинку Сейму на сесії Національних зборів.

У зв’язку з епідемією коронавірусу під час церемонії у Сеймі були введені спеціальні запобіжні заходи. Кожному із депутатів та запрошених гостей перевіряли температуру, кожен отримав маску.

“Я хочу бути президентом у важливих для всіх поляків питаннях”, – заявив президент Анджей Дуда під час своєї інавгураційної промови.

Він також заявив, що відкритий до співпраці, і що двері Президентського палацу відкриті для представників усіх політичних партій.