Про це повідомила його канцелярія.

Пресслужба польського лідера, опублікувала знімок, на якому він разом з дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою спускався з літака.

Дуда планує зустрітися з “вищою владою” України, відвідати польське військове кладовище в Києві, а також підписати в Одесі економічні угоди.

“Візит до нашого сусіда, до України, є надзвичайно важливим. В умовах пандемії багато секторів економіки залежать від ще більш ефективного міждержавного співробітництва і конкретних рішень. Зв’язки Польщі з Україною дуже міцні, і ми разом працюємо над їх зміцненням”, – написав Дуда в Twitter відразу після прильоту.

Фото: РАР

У перший день візиту він з дружиною Агатою відвідує польське військове кладовище в Биківні Київської області для вшанування 80-ї річниці Катинської трагедії; потім президент поставить символічну кошик з колоссям пшениці перед пам’ятником жертвам Голодомору 1932-1933 років та запалить свічки перед хрестом героїв Небесної сотні.