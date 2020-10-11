Про це повідомила його канцелярія.
Пресслужба польського лідера, опублікувала знімок, на якому він разом з дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою спускався з літака.
Дуда планує зустрітися з “вищою владою” України, відвідати польське військове кладовище в Києві, а також підписати в Одесі економічні угоди.
“Візит до нашого сусіда, до України, є надзвичайно важливим. В умовах пандемії багато секторів економіки залежать від ще більш ефективного міждержавного співробітництва і конкретних рішень. Зв’язки Польщі з Україною дуже міцні, і ми разом працюємо над їх зміцненням”, – написав Дуда в Twitter відразу після прильоту.
Фото: РАР
У перший день візиту він з дружиною Агатою відвідує польське військове кладовище в Биківні Київської області для вшанування 80-ї річниці Катинської трагедії; потім президент поставить символічну кошик з колоссям пшениці перед пам’ятником жертвам Голодомору 1932-1933 років та запалить свічки перед хрестом героїв Небесної сотні.
- Наємо, Верховний суд Польщі підтвердив законність липневих виборів президента, у яких із відривом у 2,5% переміг чинний президент Анджей Дуда.
- Анджей Дуда став президентом Польщі вдруге. #Букви розповідали, що відомого про польського лідера, та про його ставлення до України.