Президент Польщі Анджей Дуда виступив із критикою політики ЄС щодо неприйняття у членство таких країн, як Україна, Молдова та решта держав, які модернізуються.

Про це у середу, 15 вересня заявив президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі групи “Аррайолос”– неформальній зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів ЄС.

Ми повинні бути відкритими для інших європейських країн, для тих, хто вже впроваджує реформи задля приєднання до Союзу. На жаль, через 30 років після падіння залізної завіси територія Європи все ще розділена. Сьогодні штори зроблені не з заліза, а з митних бар’єрів, візових обмежень та відсутність перспектив членства.І я говорю це відкрито: у нашому безпосередньому сусідстві є європейські країни, які мають бути частиною нашої спільноти.

Анджей Дуда наголосив, що, відвідуючи Молдову з нагоди 30-річчя її незалежності, бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни. Президент також згадав Україну, яка ще у 2014 році на барикадах відстоювала європейський вибір життями молодих людей і демократів.

“Ми Європа, континент, а не клуб для обраних.. Якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжити політику розширення”, – заявив Дуда.

Також, він жорстко розкритикував російський проєкт “Північний потік-2”: