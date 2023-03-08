Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 є "необхідним".

Про це глава Польщі зазначив у коментарі CNN.

Президент Польщі висловив переконання, що Збройні сили України захочуть бути “на рівні НАТО” і тому хочуть використовувати винищувачі F-16.

Підготовка пілотів України є важливою і вкрай необхідною”, – наголосив Дуда.

Сполучені Штати вже працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16. Двоє українських пілотів зараз перебувають на військовій базі в США, де перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США, включно з F-16.

Дуда перебуває в Абу-Дабі під час першого двостороннього візиту Польщі за 13 років, щоб попередити лідерів Еміратів про російську пропаганду та розповісти, як ситуація в Україні виглядає з його “дуже близької точки зору”.

Понад рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, політика Об’єднаних Арабських Еміратів – як і у випадку з більшою частиною Близького Сходу – є нейтральною. Багаті енергоносіями країни Перської затоки виграли від зростання цін, спричиненого війною РФ проти України. Це додало до їхніх скарбниць десятки мільярдів доларів, тоді як Росія продовжує знаходити шляхи фінансової втечі на ринки ОАЕ.

Я переконую їх бути дуже чутливими до російської пропаганди”, – прокоментував глава Польщі свої зустрічі з лідерами Еміратів.

У Сполучених Штатах тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Деякі конгресмени зазначають, що президент США Джо Байден занадто стурбований тим, що надання окремих видів допомоги може викликати ескалацію з боку Росії. Водночас у Пентагоні наголошують, що на даному етапі надання Україні F-16 є не найдоцільнішим використанням коштів.

Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання – наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності – могло б допомогти Києву контролювати небо і посилити його власні наступальні дії проти Росії.

Зауважимо, 14 лютого віце-прем’єр, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив у Брюсселі, що необхідно здійснювати тиск на союзників у справі постачання Україні винищувачів.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європейській раді у Брюсселі наголосив на потребі України в сучасних винищувачах.

10 лютого міністр оборони Нідерландів повідомив, що український уряд офіційно звернувся до Нідерландів з проханням про винищувачі F-16 американського виробництва.

Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Окрім цього, конгресмен-демократ, співголова українського конгресового кокусу Майк Квіглі переконаний, що “напівзаходами війну не виграти”, тож виступає за надання Україні усієї необхідної воєнної допомоги, зокрема сучасних винищувачів.