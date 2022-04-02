Президент Польщі Анджей Дуда молився у Римі на могилі Папи Римського Івана Павла ІІ за перемогу України.

Про це президент Польщі Анджей Дуда написав у Facebook.



Очільник держави заявив, що разом з ним до Риму летіли і діти з України, які мають проходити лікування від раку в педіатричній лікарні св. Ісуса . Серед дітей, які їхали до Італії, наймолодшою була дівчинка на ім’я Вікторія, яка народилася за два місяці до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Президент Польщі додав, що вони з дружиною молилися на могилі Папи Римського Івана Павла ІІ про те, аби ім’я цієї дівчинки (Victoria- (лат.) перемога) стало пророчим для України.