Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на його слова під час “конгресу 590” у Жешуві.
“На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що ситуації, пов’язані з різними нещасними випадками внаслідок війни, можуть повторитися. Я сподіваюся, що такого не буде, і ми робимо все можливе, щоб такого не сталося”, — сказав Дуда.
Також він зазначив, що від подібної ситуації, що сталася у вівторок у Пшеводуві, захиститися складно.
За його словами, польські військові експерти впевнені, що жодна система ППО не встигла б перехопити цю ракету над територією Польщі у момент, доки вона летіла до місця падіння.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.
- Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.
- Окрім цього, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада заявив, що цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони.
- Посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що “остаточна відповідальність лежить на Росії” після падіння ракети на території Польщі 15 листопада, в результаті чого загинуло двоє осіб.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 17 листопада, що Сполучені Штати “діляться інформацією, якою володіють” з Україною, додавши, що всі партнери – США, НАТО, Польща та Україна – мають “зобов’язання стежити за фактами” щодо смертельного інциденту у східній Польщі.