Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що інцидент з падінням ракети на території його держави може повторитися, тому влада та громадяни повинні бути готовими.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на його слова під час “конгресу 590” у Жешуві.

“На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що ситуації, пов’язані з різними нещасними випадками внаслідок війни, можуть повторитися. Я сподіваюся, що такого не буде, і ми робимо все можливе, щоб такого не сталося”, — сказав Дуда.

Також він зазначив, що від подібної ситуації, що сталася у вівторок у Пшеводуві, захиститися складно.

За його словами, польські військові експерти впевнені, що жодна система ППО не встигла б перехопити цю ракету над територією Польщі у момент, доки вона летіла до місця падіння.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.