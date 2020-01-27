Про це Дуда сказав на спільній прес-конференції, повідомляє прес-служба президента Польщі.

Дуда запропонував президенту України Володимиру Зеленському спільно вшанувати пам’ять українських і польських воїнів, які разом боролися проти наступу російської Червоної армії в 1920 році.

“Ми також говорили про питання, що стосуються нашого міжнародного співробітництва, а також про наші спільні дії, які ми можемо зробити в цьому році, щоб зміцнити зв’язки між нашими суспільствами, побудувати ці гарні зв’язки. Я запропонував, щоб ми спільно увічнили пам’ять українських і польських солдат, які боролися в 1920-му році з більшовицьким нападом. Це вік війни. Проти більшовиків боролися і польські солдати, яких ми символічно називаємо “солдатами Пілсудського”, що є спрощенням. […] Але з іншого боку і Петлюра і українські солдати, які також відважно боролися і віддали свої життя і боролися за ту саму справу, що і наші солдати. Це безперечно частина нашої гарної загальної історії. Я запропонував президенту відсвяткувати цю пам’ять”, – підкреслив польський президент.

“Я дуже радий, що багато історичних питань між Україною і Польщею тепер спокійно і послідовно вирішуються. Я подякував пану президенту за прихильність до ексгумаційних робіт, завдяки чому ми можемо увічнити пам’ять наших солдатів у Львові і інших містах, а це для нашого народу дуже важливо”, – додав Дуда.