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Дуда закликав Монголію приєднатися до притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

У своєму виступі в Улан-Баторі в Монгольському держуніверситеті під час церемонії отримання титулу почесного доктора цього вишу президент Польщі Анджей Дуда звернувся до Монголії із закликом приєднатися до процесу притягнення російських армійців до відповідальності за вчинені в Україні злочини.

Четвер, 27 квітня 2023, 17:03
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Про це сповіщає PAP.

Під час промови Дуда наголосив, що вчинивши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Росія “знищила весь міжнародний лад, що ґрунтується на праві”.

Також глава держави запевнив, що міжнародне співтовариство повинне зробити все можливе, щоб “негайно зупинити звірства”, які Росія вчиняє проти українців. На переконання Дуди, головну роль в цьому процесі відіграють зусилля ООН.

Відтак, президент пояснив, що саме на цьому етапі “вкрай важливо”, щоб на злочинні дії Росії була відповідна реакція міжнародного співтовариства і щоб “путінський режим відчув на собі наслідки власних дій”.

“Я впевнений, що Монголія здатна зробити вагомий внесок у зусилля міжнародної спільноти щодо захисту міжнародного права та посприяти притягнути російських військових злочинців до відповідальності”, – заявив Дуда.

Водночас глава держави відзначив, що Польща “не один рік спостерігає та поважає зусилля Монголії у сфері забезпечення миру та безпеки у світі”.

Додамо, що 5 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що місце України в НАТО та Європейському Союзі, зазначивши, що саме українська армія нині є “щитом для Європи”.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.

Теги: Анджей Дуда, війна, військові злочини РФ, злочини проти людства, Монголія, підтримка України, Польща, російсько-українська війна

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