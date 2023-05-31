Президент Польщі Анджей Дуда закликав не сміятися з того, що Росія розконсервовує танки 1960-х років. Він застеріг від поспішних заяв щодо перемоги, оскільки на сьогодні Москва не програла війну.

Джерело: Офіційний сайт президента Республіки Польщі.

Польський лідер під час розмови з Алмаром Латуром, генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal, наголосив, що сьогодні війна триває, а російська економіка переходить на військові рейки.

“Сьогодні кажуть, що Володимир Путін програв війну, а його поразка полягає в тому, що Фінляндія вступила до НАТО, хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету. Пані та панове, Володимир Путін не програв жодної війни”, – заявив Дуда.

Він заявив, що сподівається на програш РФ у війні, але нині “російський каток давить Україну”.

Дуда закликав не забувати, що щодня на фронті гинуть сотні людей, при тому, що росіян – понад 100 мільйонів, а українців – менше ніж 40 мільйонів.

“Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя – на вагу золота. Це різні культури. Росія – ядерна наддержава, вона має гігантські запаси зброї – і що з того, що ми сміємося з того, що вона вивозить танки з 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить, незалежно від того, чи він сучасний”, – сказав польський президент.

Він зазначив, що про поразку Путіна можна буде офіційно заявити, коли російську армію буде витіснено за межі міжнародно визнаних кордонів України.