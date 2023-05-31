Джерело: Офіційний сайт президента Республіки Польщі.
Польський лідер під час розмови з Алмаром Латуром, генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal, наголосив, що сьогодні війна триває, а російська економіка переходить на військові рейки.
“Сьогодні кажуть, що Володимир Путін програв війну, а його поразка полягає в тому, що Фінляндія вступила до НАТО, хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету. Пані та панове, Володимир Путін не програв жодної війни”, – заявив Дуда.
Він заявив, що сподівається на програш РФ у війні, але нині “російський каток давить Україну”.
Дуда закликав не забувати, що щодня на фронті гинуть сотні людей, при тому, що росіян – понад 100 мільйонів, а українців – менше ніж 40 мільйонів.
“Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя – на вагу золота. Це різні культури. Росія – ядерна наддержава, вона має гігантські запаси зброї – і що з того, що ми сміємося з того, що вона вивозить танки з 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить, незалежно від того, чи він сучасний”, – сказав польський президент.
Він зазначив, що про поразку Путіна можна буде офіційно заявити, коли російську армію буде витіснено за межі міжнародно визнаних кордонів України.
“Війна триває, Росія все більше мобілізується, російська економіка переходить на військові рейки. Не сумнівайтеся, що вони здатні за допомогою пропаганди сказати людям, що ті повинні затягнути паски, і навіть якщо вони голодні, вони повинні пишатися, тому що Росія – велика”, – додав президент Польщі.
- У понеділок, 29 травня, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський підписав розпорядження, яке забороняє російським та білоруським фурам перетинати кордон країни.
- Польща активно долучилася до порятунку українських дітей, депортованих до РФ. Країна бере участь в акції, організованій спільно з Єврокомісією.