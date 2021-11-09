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Дуда звинуватив спецслужби Білорусі у контролі мігрантів

Президент Польщі Анджей Дуда звинувачує білоруські спецслужби провокаціях на польсько-білоруському кордоні та координуванню нелегальних мігрантів.

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:02

Про це пише польське видання RMF 24.

У Бюро національної безпеки Польщі за участі президента Анджея Дуди відбулася пресконференція стосовно ситуації на кордоні. На ній під час виступу президент країни заявив, що останні події є гібридною тактикою режиму Олександра Лукашенка:

“Це гібридна тактика білоруського режиму проти Польщі та ЄС”, – сказав Дуда. “Групи мігрантів, які вчора вирушили до польського кордону, кілька тисяч осіб, як видно на відеозаписах, контролювали білоруські служби. Саме вони в останній момент вивели цих людей зі звичайної дороги в ліс з метою атакувати кордон Польщі та Білорусі, де немає прикордонного переходу”, – додав він.

Президент Польщі заявив, що польські служби повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв на кордоні в умовах кризи, що розгорнулася.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО написав у Twitter:

“Я розмовляв з президентом Анджеєм Дудою щодо серйозної ситуації на польсько-білоруському кордоні. Використання мігрантів Білоруссю як гібридної тактики є неприйнятним. НАТО солідарне з Польщею та всіма нашими союзниками у регіоні”, – заявив Столтенберг.

 

Теги: Білорусь, Дуда, Єнс Столтенберг, НАТО, Олександр Лукашенко, польсько-білоруський кордон, Польща

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