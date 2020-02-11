Яні Дугарь, яка за версією слідства вела "розвідку" перед вбивством журналіста Павла Шеремета в 2016 році, призначили психіатричну та почеркознавчу експертизи.

Про це розповів в фейсбук її адвокат Віталій Коломієць.

“Абсурд за наші гроші триває. У справі Шеремета щодо Яни Дугарь призначили почеркознавчу та психіатричну експертизу”, — повідомив він.

За словами адвоката, під час призначення експертиз було допущено ряд процесуальних порушень.

“Отже, ні постанови про призначення психіатричної, ні почеркознавчої експертиз нам не надали. Ми, як сторона захисту, не можемо прийняти рішення про свою участь чи не участь в цих процесуальних діях”, — зазначив Коломієць.

Крім того, він звернув увагу на те, що мотивація проведення експертизи почерку підозрюваної невідома.

“Оскільки контактів між Дугарь та Антоненко ні в месенджерах, ні в соціальних мережах, ні телефону чи електронної пошти не виявлено, ми надіємося, що слідство не перевіряє версію зв’язку Антоненка та Дугарь через “Укрпошту” щодо надсилання звітів за результатами “розвідки” місця розташування одної з 220 камер. І почеркознавча експертиза їм треба для чогось іншого в межах предмету доказування, хоча… Все може бути”, — наголосив адвокат.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.