Про це президент України Володимир Зеленський написав у Facebook.
“День пам’яті захисників Донецького аеропорту – День “кіборгів”, які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший за перекриття терміналів ДАПу”, – зауважив Володимир Зеленський.
Як зазначив президент, “кіборги” своєю безстрашністю та незламністю показали усім, що за свою землю потрібно боротися до останнього.
Довідка. У Донецькому аеропорту відбувались одні з найзапекліших боїв за часи російсько-української війни на Сході України. Захисники України тримали оборону 242 дні – з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. За стійкість та мужність їх прозвали “кіборгами”. “Кіборгами” їх назвали представники проросійських сил – намагались пояснити чому озброєні проросійські найманці не можуть зломити опір оборонців аеропорту. Прізвисько швидко стало популярним – зараз воно є синонімом незламності духу українських військових. Згідно з офіційними даними, у ДАПі загинули понад 200 військових.
- Нагадаємо, 16 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів і День кіборгів – захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту.
- Всеукраїнський день пам’яті “кіборгів” встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.
- 29 січня 2021 року відбулася прем’єра документального фільму “Трохи нижче неба” про українських воїнів, які боролися за Донецький аеропорт.