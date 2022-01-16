16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. "Кіборги" ДАП безстрашністю та незламністю показали усім, що боротися за свою землю потрібно до кінця.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Facebook.

“День пам’яті захисників Донецького аеропорту – День “кіборгів”, які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший за перекриття терміналів ДАПу”, – зауважив Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, “кіборги” своєю безстрашністю та незламністю показали усім, що за свою землю потрібно боротися до останнього.

Довідка. У Донецькому аеропорту відбувались одні з найзапекліших боїв за часи російсько-української війни на Сході України. Захисники України тримали оборону 242 дні – з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. За стійкість та мужність їх прозвали “кіборгами”. “Кіборгами” їх назвали представники проросійських сил – намагались пояснити чому озброєні проросійські найманці не можуть зломити опір оборонців аеропорту. Прізвисько швидко стало популярним – зараз воно є синонімом незламності духу українських військових. Згідно з офіційними даними, у ДАПі загинули понад 200 військових.