Про це розповіла сама журналістка.

Помпео запросили на радіостанцію NPR для інтерв’ю по темі Ірану. Спочатку все йшло за планом – у держсекретаря запитували лише про іранському питанні.

Але потім ведуча вирішила змінити тему, почавши ставити запитання Помпео стосовно України, зв’язку українського питання з можливим імпічментом Трампа, відставки посла США в Україні Марі Йованович.

Помпео поводився стримано, але, за словами журналістки, був помітно роздратований тим, що йому ставлять запитання, аж ніяк не пов’язані з темою Ірану.

Після того, як ведуча запитала у Помпео, чи заслуговує вибачень Йованович, держсекретар зазначив, що давав згоду обговорювати тільки Іран, а його помічниця перервала інтерв’ю.

Далі відбулася розмова off the record (без запису). Журналістка вирішила розповісти про те, що трапилося, оскільки не обіцяла мовчати.

За її словами, помічниця Помпео попросила зайти до держсекретаря в гостьову кімнату. Там він почав кричати на ведучу, грубити, а також використовував нецензурну лексику.

“Do you think Americans care about Ukraine? (Думаєш, що американців хвилює Україна?)”, – запитав її Помпео.

Після цього глава Держдепу запропонував ведучій показати Україну на карті. Вона показала, після чого він пішов.

“Я показала, де знаходиться Україна. Він забрав карту”, – повідомила ведуча.

Як відомо, державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня.