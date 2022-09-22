Цієї ночі стало відомо, що понад дві сотні оборонців Маріуполя, серед яких й бійці полку "Азов", були визволені з російського полону у межах обміну. Екскомандир "Азову" Максим Жорін розповів, що коли військовополонені українці не знали про обмін і думали, що їх везуть на допит чи розстріл.

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

У своєму відеозверненні військовий зауважив, що повернення низки захисників “Азовсталі” це та подія, у яку мало хто вірив.

“Але, тим не менш, це правда. Україна змогла повернути додому більше двох сотень українських героїв які захищали Маріуполь, які захищали “Азовсталь””, – наголосив він.

Жорін зауважив, що серед двох сотень захисників є “азовці”, морпіхи, представники СБУ, Нацполіції та Нацгвардії.

Повернули зокрема й українських захисниць, серед яких вагітна, яка тривалий час перебувала у полоні та Катерина Поліщук, відома українцям як “Пташка”.

“Серед тих, кого змогли забрати з лап росіян, є командир полку “Азов” Денис Прокопенко. Він поки що тимчасово, знаходиться не на території України, але найголовніше це те, що він вже не в лапах наших ворогів і знаходиться у повній безпеці”, – сказав Жорін.

Щодо стану здоров’я повернених військовополонених, то у більшості він дуже складний. Майже всім потрібна медична допомога і над тим, аби допомогти звільненим полоненим, працює чимало осіб, зокрема й Патронатна служба “Азову”.

“Проте морально-бойовий дух всіх тих, хто повернувся, надзвичайно високий. Хлопці всі задоволені. Навіть не всі ще вірять у те, що з ним відбулось, що вони насправді вже вдома. Багато хто по дорозі думав, що когось ведуть на розстріл, когось везуть знову на допит, когось везуть знову знущатись. Але вони вже вдома, вони в безпеці”, – додав Жорін.

Він зауважив, що зараз важливо не забувати, що ще велика кількість українських захисників досі перебувають у полоні і потрібно сконцентруватись над тим, аби всіх їх повернути.