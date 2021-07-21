Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.
О 9.25 до поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки летовища про те, що на території виявлено підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.
На місце події оперативно відправилися слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини та патрульні.
Понад 300 пасажирів та працівників аеропорту евакуювали, а рейси довелося перенести.
“Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, спеціалісти-вибухотехніки, дотримуючись усіх заходів безпеки та використовуючи спецобладнання, вивезли та знешкодили за межами приміщення аеропорту”, – повідомляє поліція.
Також наголошується, що вибухівки у сумці не виявлено. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.
Водночас місцеве видання Zaxid.net повідомляє, що у сумці знаходився ноутбук іноземної туристки. Власницею залишеної сумки виявилась азійка, яка летіла у Стамбул. Жінка прости забула свою техніку.
Власницю сумки знайшли доволі швидко. Поліціянти допитали її та відпустили. Літак з жінкою вилетів до Стамбула із тригодинною затримкою.
- У четвер, 17 червня, правоохоронці перевіряли інформацію щодо замінування низки об’єктів у Києві: зокрема, станцій метро, залізничного вокзалу та літака в аеропорту “Бориспіль”.