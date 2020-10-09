Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що компанія Apple вимагала заблокувати три білоруських Telegram- каналу, в яких публікувалися особисті дані силовиків.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про канал “Карателі Білорусі”, його чат і канал “Всі порушення”, які, за словами Дурова, використовуються білорусами для “викриття їх гнобителів”.

Дуров зазначив, що Apple побоюється, що публікація особистої інформації “може спровокувати насильство” в Білорусі.

“Думаю, що ця ситуація – не чорно-біла, і волів би залишити канали, однак, як правило, Apple не залишає особливого вибору таким застосункам, як Telegram, в подібних ситуаціях. На жаль, я думаю, що ці канали будуть заблоковані на iOS, але залишаться доступними на інших платформах”, – додав засновник Telegram.

У коментарі виданню TJ, Apple спростувала слова Дурова. Представник компанії зазначив, що команді месенджера передали скарги користувачів, а в Telegram погодилися їх перевірити і вжити заходів.

В Apple стверджують, що не вимагали видаляти які-небудь канали. Але зажадали негайно видалити будь-яку інформацію, що розкриває будь-чиї дані в інтернеті без згоди цих осіб, а також контент, націлений на конкретних людей відповідно до правил App Store.