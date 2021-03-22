Про це повідомили в Офісі президента.
Зокрема, обирають компанію, що займатиметься відмиванням фарби з фасадів будівлі. Заявки подали 10 компаній.
“Станом на зараз близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тис. грн”, — заявили в Офісі президента.
Крім цього, планують замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, де сталося загоряння. Обрати планують компанію, що запропонує найменшу вартість.
“ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою. Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи”, — запевняють в Офісі.
- Будівлю на Банковій почали приводити до ладу ще в неділю, 21 березня. Тоді демонтували пошкоджені двері. 22 березня будівлю почали чистити під написів фарбою.
- Як відомо, Офіс президента оцінив пошкодження будівлі після акції протесту 20 березня у майже 2 млн гривень. Утім Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання — приблизно 80 тисяч гривень.
- Деякі клінінгові компанії були готові прибрати на Банковій за 50 тисяч. За яким цінником працює обрана Офісом компанія — наразі невідомо.