Державне управління справами обирає компанії, які виконуватимуть різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, завданих будівлі Офісу президента під час акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зокрема, обирають компанію, що займатиметься відмиванням фарби з фасадів будівлі. Заявки подали 10 компаній.

“Станом на зараз близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тис. грн”, — заявили в Офісі президента.

Крім цього, планують замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, де сталося загоряння. Обрати планують компанію, що запропонує найменшу вартість.