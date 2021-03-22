Про це повідомили в Офісі президента. 

Зокрема, обирають компанію, що займатиметься відмиванням фарби з фасадів будівлі. Заявки подали 10 компаній.

“Станом на зараз близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тис. грн”, — заявили в Офісі президента.

Крім цього, планують замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, де сталося загоряння. Обрати планують компанію, що запропонує найменшу вартість.

“ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою. Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи”, — запевняють в Офісі.