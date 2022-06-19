Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що у Сєвєродонецьку (Луганська область) ситуація зараз є складною – росіяни посеред міста проводять цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегують вогонь і швидко реагують на маневри ЗСУ.

Про це Сергій Гайдай повідомив у Telegram-каналі.

Українські військові продовжують інтенсивну боротьбу за Сєвєродонецьк, змушуючи росіян дорого платити за кожен клаптик землі. Разом з тим, за інформацією очільника Луганської ОВА, ворог тисне з Попасної.

У Лисичанську за останні півтори доби від обстрілів росіян загинули люди – знайдено тіла двох чоловіків.

“Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно”, – наголосив Гайдай.

У Сєвєродонецьку ворог серед міста цілодобово проводить повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь і швидко підлаштовується під зміни українських захисників в оборонних редутах. Райони поблизу мостів піддалися потужним обстрілам, також окупант двічі вдарив по Сєвєродонецькому “Азоту”, завдавши руйнувань прохідної та очисних споруд.

“Окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки. Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість”, – перелічив Сергій Гайдай.